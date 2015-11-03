De la Televisió digital al 'Media Company'
El seminari: 'Observatorio para la innovación de los informativos en la Sociedad Digital' organitzat per RTVE a la seu de TVE a Sant Cugat del Vallès s'ha iniciat amb una ponència de la Vicedirectora del canal Rai News24, Enrica Toninelli, que ha destacat el gran repte que suposa per a les grans cadenes de televisió, transformar-se en una multiplataforma de continguts diversos en plataformes diverses, com les 'tablets', o els 'smatphones'.
Toninelli ha parlat de les singularitats d'un canal 'All news' que no buscar ser líder d'audiència però que ha d'estar a punt per informar de forma rigorosa i immediata. Així ha destacat com l'audiència augmenta significativament quan hi ha un fet altament noticiable i com augmenta també el seguiment a través del web de la Rai. Un dels propòsits ha de ser, com a mitjà públic, no només donar la informació, sinó que tenen l'obligació de posar a l'espectador davant dels fets i que els pugui interpretar.
Després del debat hi ha intervingut coma ponent, Thomas Heinrich, director d'Informatius d''Heute + ZDF' que ha explicat l'experiència d'aquest programa informatiu alemany que emet informacions amb un cuidat grafisme i amb l'objectiu d'explicar les notícies a través dels seus protagonistes, el que Heinrich ha anomenat la televisió emocional.
També ha destacat la importància de les xarxes socials com Facebook, Twitter, Instagram o Periscope per difondre els continguts que poden estar accessibles permanentment i que aconsegueixen ser compartits mesos després de la seva emissió original el que ha anomenat coma "long tail".
La jornada s'ha tancat amb la ponència de Mark Saikali, director de France 24 que ha exposat les dificultats d'una emissió 'All news 24 h' a tot el món, pels riscos per als periodistes als llocs en conflicte i per acreditar les informacions i les imatges que arriben d'aquest punt en guerra.
També ha explicat els criteris que segueixen a l'hora d'establir els criteris informatius, com ara no afavorir la 'propaganda' dels grups terroristes, que estan ben preparats per la presa i edició d'imatges potents o la preservació de les imatges amb nens. Saikali ha explicat el sistema que segueixen per a tenir corresponsals a més de 60 països del món i els criteris de selecció d'aquests corresponsals 'ciutadans'.