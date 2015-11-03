Radio 3 con #LaMúsicaNosSalva

Coincidiendo con la inauguración de la segunda edición del Festival CLÁSICA X CONTEMPORÁNEOS, la Fundación Montemadrid y La Casa Encendida ponen en marcha una RECOGIDA DE INSTRUMENTOS para la ONG Music Fund, que se encargará de repartirlos por escuelas de música y conservatorios de pueblos en conflicto de Oriente Medio y África.

Si tienes algún instrumento musical en casa o conoces a alguien que lo tenga, ¡no dejes de colaborar!

Los instrumentos deben estar en el mejor estado posible o ser recuperables para usarse con total garantía. Algunos de los mejores lutieres de España montarán en el Patio un hospital sonoro con el objetivo de revisarlos in situ y, si es posible, repararlos. Para ello contaremos con el Gremio de Luthiers y Arqueros de España, Guitarras Felipe Conde y Guitarras Pedro de Miguel.

Además, se podrá disfrutar de pequeños conciertos espontáneos que acompañarán esta jornada festiva y solidaria.

Lugar de la recogida: Patio de La Casa Encendida

Cuándo: sábado 28 de noviembre a domingo, 29 noviembre, cada día, de 12:00 a 19:00 h.