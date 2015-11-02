CARLA y Núria Graham, juntas en "Hold dub"

Ya queda menos para que se publique el primer disco de CARLA. El álbum se llamará Night thoughts ("Pensamientos nocturnos") y saldrá en febrero con el sello Sones (casa de Mourn, Templeton o ZA!).

Hoy estrenamos su segundo single de adelanto, una canción titulada "Hold dub", en la que Carla Serrat (hermana de Joana Serrat) canta a dúo con otra artista de Vic, Núria Graham.

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