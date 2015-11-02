CARLA y Núria Graham, juntas en "Hold dub"
- Estrenamos el nuevo single de Carla Serrat
- El 21 de noviembre actuará en Vic
Ya queda menos para que se publique el primer disco de CARLA. El álbum se llamará Night thoughts ("Pensamientos nocturnos") y saldrá en febrero con el sello Sones (casa de Mourn, Templeton o ZA!).
Hoy estrenamos su segundo single de adelanto, una canción titulada "Hold dub", en la que Carla Serrat (hermana de Joana Serrat) canta a dúo con otra artista de Vic, Núria Graham.
"Hold dub" según CARLA
"Hold dub" describe una sensación más bien abstracta sobre la necesidad de congelar el tiempo. De hecho, me viene a la cabeza la imagen de alguien en constante caída, pero que nunca llega a tocar el suelo. Como anécdota, puedo explicar que en un primer momento llamé al tema únicamente 'Hold'. 'Dub' lo añadí posteriormente, cuando un amigo mío hizo referencia hacia el estilo de la canción. Durante las sesiones de grabación pensé en la voz de Nùria dando respuesta a mis fraseos, creando así una atmósfera más dulce.
El sábado 21 de noviembre CARLA actuará en el Festival Foramuralla 2015, en Vic, su ciudad, junto a bandas como Nueva Vulcano, Mourn, Ferrán Palau, Maia Vidal o Núria Graham, quien precisamente le acompaña en esta canción.