Radio Clásica, premio Antena de Oro 2015

Radio Clásica está de enhorabuena. Después de presentar el pasado lunes su programación especial con motivo del 50º aniversario de la emisora, ha sido galardonada con uno de los Premios Antena de Oro, que cada año otorga el jurado de la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de España.

Ayer se hicieron públicos los ganadores de los premios, que reconocen a los profesionales y programas más destacados cada año en el sector audiovisual. Junto al premio extraordinario concedido a Radio Clásica, también ha sido galardonada la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE, que este año celebra también sus 50 años de trayectoria profesional.

Además, el director de TVE, José Ramón Díez, ha sido reconocido con una Antena de Oro por toda su trayectoria profesional. Por su parte, Sergio Martín, director y presentador de ‘La noche en 24 horas’ y Alfredo Menéndez, director y presentador de ‘Las mañanas de RNE’, han sido premiados con las Antenas de Oro de televisión y radio, respectivamente.

Los galardones se entregarán el próximo sábado 14 de noviembre, en el Gran Casino de Aranjuez. En esta edición también han sido premiados otros profesionales de los medios, como Ángel Expósito, Carles Francino, María Teresa Campos, Iker Jiménez, Karlos Arguiñano, Miguel de la Cuadra Salcedo, Luis del Olmo o Manolo Jiménez.