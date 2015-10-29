Radio 3 galardonada como el mejor medio de comunicación en los Premios Fest
- Profesionales y público reconocen a Radio 3 por su apoyo a la música en directo.
- Otros galardonados han sido los festivales FIB, Low, SOS 4.8, DCODE o Sónar, citas con la música en directo que Radio3 ha apoyado desde sus primeras ediciones.
- Los premios se entregaron en el Museo Guggenheim Bilbao y en el marco del festival BIME.
Radio3 ha sido reconocida como el mejor medio de comunicación por su apoyo a la música en directo. Los Premios Fest valoran, con los votos de público, la APM (Asociacion de Promotores Musicales) y un jurado profesional, los mejores festivales de nuestro país, la musica en directo y las mejores actividades que generan.
Los premios se entregaron anoche en una ceremonia que tuvo lugar en el Museo Guggenheim Bilbao y en el marco de la feria Bizkaia International Music Experience (BIME). Tomas Fdo. Flores, director de Radio3, recogió el premio resaltando el apoyo constante que brinda Radio3 a la música en directo, a la creatividad músical y a los nuevos valores.
Otros premiados
Tanto el público (50.559 votantes, el doble que el año pasado), como los miembros de la Asociacion de Promotores y expertos del sector han votado a los mejores festivales en diferentes formatos, la mejor producción, las mejores actividades culturales paralelas, zonas de acampadas y servicios, sostenibilidad, tecnología, comunicación, mejor directo nacional e internacional, mejor promotor y mejor medio.
Entre los galardonados están el Sonar de Barcelona, el Festival Internacional de Benicassim, el Low de Benidorm, el DCode de Madrid y el SOS de Murcia.
Radio 3 es la única emisora con programas especializados en diferentes estilos musicales programando música de calidad presentada por los mejores especialistas del país. Innovando con proyectos como Radio 3 Extra y dedicada por completo a apoyar la cultura, la musica y la creatividad joven.