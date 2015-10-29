Radio 3 galardonada como el mejor medio de comunicación en los Premios Fest

Radio3 ha sido reconocida como el mejor medio de comunicación por su apoyo a la música en directo. Los Premios Fest valoran, con los votos de público, la APM (Asociacion de Promotores Musicales) y un jurado profesional, los mejores festivales de nuestro país, la musica en directo y las mejores actividades que generan.

Los premios se entregaron anoche en una ceremonia que tuvo lugar en el Museo Guggenheim Bilbao y en el marco de la feria Bizkaia International Music Experience (BIME). Tomas Fdo. Flores, director de Radio3, recogió el premio resaltando el apoyo constante que brinda Radio3 a la música en directo, a la creatividad músical y a los nuevos valores.