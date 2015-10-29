Pájaro Jack en directo con "David Luiz" en la iglesia de San Lorénzo de Úbeda

La iglesia de San Lorenzo, en Úbeda, ha sido muchas cosas desde el siglo XIII. Hoy es el escenario de de este vídeo en directo de Pájaro Jack, dirigido por Adrián Nieto Maesso que estrena Radio 3.

El tema elegido para tan impresionante entorno es "David Luiz", una canción incluída en el segundo álbum de la banda granadina Vuelve el bien. Partes I y II. y que nos habla de nuestro lugar en el mundo, de la huella que dejamos y que es tan fácil no dejar, de quiénes somos, y sobre todo de quiénes somos para los demás.

La iglesia de San Lorenzo sirvió como albergue y refugio durante la Guerra Civil. Y luego como almacén para tronos de Semana Santa. Y fue taller de ilustres pintores. Estuvo a punto de no ser nada más, pero la Fundación Huerta de San Antonio la salvó del derrumbe.