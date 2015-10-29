Clara Plath te preparan para Halloween en el videoclip de "Crazy liar"

"Crazy liar" es víscera pura. El desgarro atormentado del engaño, la traición y la venganza. Todo inmerso en un halo de caótica fuerza vital, desgarradora y enérgica. Guitarras potentes, ritmos primitivos y "falsetes" demoníacos que expresan la falsedad de la mentira.

Así resumen Clara Plath lo que es "Crazy liar", videoclip que estrenamos para una canción que forma del primer disco largo de la banda murciana, Grand Battement, publicado en 2015.

Fotograma del videoclip de Clara Plath, "Crazy liar"rne

Clara Plath se formaron en 2013. Ese mismo año entraron en el "pódium maquetero" de Disco Grande y debutaron en directo en el festival Lemon Pop de su región. En 2014 lanzaron su primer mini LP, Hi Lola!, y en 2015 se lanzan al gran formato con el apoyo del sello sevillano Green Ufos.

El videoclip de "Crazy liar" está dirigido por Manuel García de Otazo, que ha trabajado también con Second, Neuman o The Leadings. En esta ocasión, el director sumerge al grupo en un mundo oscuro de sombras, tinieblas y juegos suicidas. Todo acorde con el tono de esta canción de la banda liderada por Plath, poetisa y músico a la vez.