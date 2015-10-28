La verdadera fiesta de Pamplona

Admitámoslo. Es difícil vender una fiesta en una ciudad a la que uno de los grandes escritores del siglo XX le dedicó un libro titulado precisamente 'Fiesta' (y Hemingway sabía mucho sobre fiestas).

Enfoquémoslo de otro modo. Las fiestas de Radio 3 llegan a una ciudad que de eso sabe un rato, y nosotros queremos aprenderlo todo. Por eso subiremos al escenario a las mejores bandas que ha dado Pamplona, esas que luchan por reivindicar una escena para la vieja Iruña.

La muy noble, muy leal y muy heroica ciudad de Pamplona en la que durante más de 300 días al año el cielo está nublado. Quizás por eso cuando uno queda no lo hace en la calle si no que va a la bajera. Y probablemente ahí aparecieron algunos de los grupos que se subirán al escenario con la venia del alcalde no oficial de la villa, Don Enrique Villareal, El Drogas. Junto a él compartirán fiesta El Columpio Asesino, Berri Txarrak, Kutxi Romero, Tonino Carotone, Belize, Monte del Oso, Joseba Irazoki, J'AIME y más sorpresas.

Ellos y los principales representantes de la cultura pamplonesa relacionados con la gastronomía, el arte y el deporte.

Será el sábado 7 de noviembre en el Zentral Café Teatro de Pamplona, en pleno Casco Viejo. Como siempre, desde mediodía y con entrada libre hasta completar aforo. Con la colaboración de la Fundación SGAE.