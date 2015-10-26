Noviembre insólito en Burgos

Theremines, serruchos, copas de agua, muletas, grifos, liras,zanfonas, snorkels,claqué, percusiones, utensilios de cocina, flautas étnicas, chelos maletas, y otros tantos artilugios se vuelven a dar cita en Burgos dentro de la programación del Festival de Intérpretes e Instrumentos Insólitos. Sexta edición de un festival de presupuesto pequeño y formato diferente que vuelve a colgar el cartel de "no hay entradas" en cada una de sus actuaciones.

Organizado por el Ayuntamiento de Burgos, el festival cuenta con la dirección artística del músico Diego Galaz. La ciudad se volverá insólita durante los cuatro sábados de noviembre. Comenzará el sábado 7 con la actuación de Ytuquepintas, un espectáculo de marionetas de gran formato y trabajo con arena orientado a todos los públicos.

La semana siguiente, el sábado 14 será el turno de José Julio Apesteguia con un instrumento que nos acompaña a todos pero nadie utiliza como él: el silbido. Ese mismo día actuarán Casual Quartet y una semana después lo hará Jhana. La beatboxer demostrará en directo su poder para imitar con su voz todo tipo de instrumentos de percusion y ritmos. El mismo sábado 21 será el turno del dúo Vibra-Tó.

El último sábado de noviembre será el moment de Los Fabulosos Strohboys y Kepa Junkera, uno de los músicos más reconocidos de Europa que siempre se ha acompañado de instrumentos insólitos aunque bien conocidos en nuestro país como la trikitixa y la txalaparta.