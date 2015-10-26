Cambio de frecuencias

Radio Exterior de España emite su programación desde las 19 hasta las 23 horas, Tiempo Universal Coordinado, de lunes a viernes. Las frecuencias de emisión y las zonas de cobertura son las siguientes:

- África y Atlántico sur, 11.530 Khz, banda de 25 metros.

- América del sur, 15.390 Khz, banda de 19 metros.

- América del norte, 9.690 Khz, banda de 31 metros.

- Oriente Medio e Índico, 15.500 Khz, banda de 19 metros.

Y los sábados y domingos:

- África y Atlántico sur, 17.755 Khz, banda de 16 metros (de 15 a 19 horas), y 11.530 Khz., banda de 25 metros (de 19 a 23 horas).

- América del sur, 15.390 Khz, banda de 19 metros (de 15 a 23 horas).

- América del norte, 9.690 Khz, banda de 31 metros (de 15 a 23 horas).

- Oriente Medio e Índico, 15.500 Khz, banda de 19 metros (de 15 a 23 horas).

Radio Exterior de España se puede seguir a través de la radio satelital en todos los puntos del planeta las 24 horas del día ininterrumpidamente. Estos son los satélites:

Astra 1M: frecuencia 11.626,5 MHz. Polarización vertical.

frecuencia 11.626,5 MHz. Polarización vertical. Hispasat 1 E: frecuencia 12.015 Mhz. Polarización vertical.

frecuencia 12.015 Mhz. Polarización vertical. Asiasat 5: frecuencia 4.000 Mhz. Polarización horizontal.

frecuencia 4.000 Mhz. Polarización horizontal. Eutelsat 5 West A: frecuencia 3.727 Mhz. Polarización circular.

frecuencia 3.727 Mhz. Polarización circular. Galaxy-23: frecuencia 4.191,35 Mhz. Polarización vertical.

Radio Exterior de España se escucha en Internet, en streaming o en los podcast de toda su programación.

Existen además aplicaciones para teléfonos y tabletas.