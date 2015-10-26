Cambio de frecuencias
- Frecuencias desde el 25 de octubre de 2015 hasta el 27 de marzo de 2016
Radio Exterior de España emite su programación desde las 19 hasta las 23 horas, Tiempo Universal Coordinado, de lunes a viernes. Las frecuencias de emisión y las zonas de cobertura son las siguientes:
- África y Atlántico sur, 11.530 Khz, banda de 25 metros.
- América del sur, 15.390 Khz, banda de 19 metros.
- América del norte, 9.690 Khz, banda de 31 metros.
- Oriente Medio e Índico, 15.500 Khz, banda de 19 metros.
Y los sábados y domingos:
- África y Atlántico sur, 17.755 Khz, banda de 16 metros (de 15 a 19 horas), y 11.530 Khz., banda de 25 metros (de 19 a 23 horas).
- América del sur, 15.390 Khz, banda de 19 metros (de 15 a 23 horas).
- América del norte, 9.690 Khz, banda de 31 metros (de 15 a 23 horas).
- Oriente Medio e Índico, 15.500 Khz, banda de 19 metros (de 15 a 23 horas).
Radio Exterior de España se puede seguir a través de la radio satelital en todos los puntos del planeta las 24 horas del día ininterrumpidamente. Estos son los satélites:
- Astra 1M: frecuencia 11.626,5 MHz. Polarización vertical.
- Hispasat 1 E: frecuencia 12.015 Mhz. Polarización vertical.
- Asiasat 5: frecuencia 4.000 Mhz. Polarización horizontal.
- Eutelsat 5 West A: frecuencia 3.727 Mhz. Polarización circular.
- Galaxy-23: frecuencia 4.191,35 Mhz. Polarización vertical.
Radio Exterior de España se escucha en Internet, en streaming o en los podcast de toda su programación.
Existen además aplicaciones para teléfonos y tabletas.