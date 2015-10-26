Amaral estrena nuevo disco en concierto exclusivo en Radio 3

Cuatro largos años después de virar el rumbo Hacia lo salvaje, Amaral están a punto de lanzar Nocturnal, un nuevo disco que Eva y Juan quieren estrenar contigo en Radio 3.

Dos días antes de su publicación, te invitamos a disfrutar de la presentación en exclusiva de las nuevas canciones en un programa especial que realizaremos en directo el miércoles 28 de octubre, a las 18:00 horas, desde el Centro Cultural Conde Duque de Madrid, con entrada libre hasta completar aforo.

Allí, Amaral estrenarán en concierto las canciones que dan forma a Nocturnal, un disco al que llevamos siguiendo la pista en Radio 3 desde hace mucho tiempo. Ya en noviembre 2013, en la fiesta de Radio 3 de Zaragoza, Eva y Juan comentaban que estaban trabajando en la grabación del álbum.

Más tarde, en abril de 2014, salía a la luz el tema "Ratonera". Ahora, 16 meses después, llega por fin este séptimo disco, fraguado poco a poco: en mitad de giras, en viajes de furgoneta, de tren, en hoteles, en aeropuertos.

La espera ha merecido la pena. Amaral han llegado. Ahora te esperamos a ti el miércoles 28 a las 18:00 horas en Conde Duque. Recuerda: entrada libre hasta completar aforo.