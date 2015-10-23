Especial previo Festival Semibreve en 'Atmósfera'
- Escúchalo el domingo de 02.00 a 05.00 horas
RADIO 3
La noche del 24 al 25 se produce el cambio horario. Dormiremos una hora más y tendremos una hora más de programa que dedicaremos a hacer un recorrido extenso por el cartel de la 5ª edición del festival portugués Semibreve que se celebrará del 30 de octubre al 1 de Noviembre.
Escucharemos a Roedelius, Dopplereffekt, Heatsick, Luke Abbott, Die Von Brau, Vessel, Tim Hecker, Klara Lewis, Peder Mannerfelt, Powell y Oren Ambarchi.