Alejandro Jodorowsky en 'Mundo Babel'

El cuantacuentos, el chamán, el tarólogo, el maestro, publica sus cuentos completos. La vida es un cuento (Siruela) es el título. Cuentos que sirven para dormir a niños y pueblos, en su caso sirven para dar la vida y despertar la conciencia.

Un viaje iniciático y "literatura bonsai" a la que no se le cortan las ramas. "Liberar al bonsai", con Alejandro Jodorowsky en un especial mano a mano con Juan Pablo Silvestre en Mundo Babel.