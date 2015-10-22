Estrenamos el nuevo disco de SCR, 'Sado'

SCR estrenan disco en Radio 3. Después de su debut con Hipnosis (2014), este supergrupo madrileño vuelve con Sado, su segundo trabajo.

SCR son Ekain Elorza (batería de Dinero), José Alberto Solís (bajista en Última Experiencia), Eduardo Molina (Idealipsticks, Tomaccos, El Kanka) y Juan de Dios, cerebro y productor de la banda.

En este disco prometen haber conseguido "el sonido del diablo" y hoy lo estrenamos en Radio 3 con un track-by-track en el que SCR comentan cada uno de los cortes del disco. ¡Disfrútalo!

Escucha completo Sado, de SCR

1. Sado "Sado" es el buque insignia, sonido SCR 100% . Riffs pesados y repetitivos que cobran todo el protagonismo del tema. Bajo, guitarra y voz al unísono en todo momento dejando los huecos perfectos para arreglos de batería. Letras sexuales y actitud salvaje .

2. Vértigos Este tema te invita a desterrar tus miedos y vértigos, saltando siempre hacia adelante con ese ritmo desenfrenado que te volará la cabeza. Con una melodía y solo casi extraterrestre; lo único que os queda es desatar tus pies y ponerte a bailar.

3. Puedes "Puedes" es el corte en el que se ha encerrado todo el enfado de SCR con respecto a la situación política y social actual. Es un llamamiento a las personas, un ruego para que nos demos cuenta de que el poder está en nuestras manos y el deber de cambiar las cosas es nuestro. Lidera la guitarra desgarrada y con una parte intermedia de contención y explosión en el que estallan tus ideas en forma de grito social.

4. Mi traviesa "Mi traviesa" es un viaje al pasado, un intento de encontrar y recordar a una pequeña persona que ya no está con nosotros. El groove pantanoso de bajo y batería y la guitarra de slide recuerdan al blues sureño de los 20’s.

5. La celda "La celda" fue el primer tema que se compuso de este segundo trabajo. En este caso, el rock hace de cama para acolchar una voz más recitada que cantada que recuerda a producciones de Hip-Hop de los 90’s, en las que el bajo y la guitarra todavía ganaban la batalla a las cajas de ritmos y los efectos innecesarios.

6. Grita Este corte recuerda al rock garagero americano de los 90’s, música con la que muchos aprendimos a tocar. Velocidad, adrenalina, dedicada a las primeras bandas de instituto que hemos tenido todos, y a recordar esas épocas como cruciales para las que estaban por venir.

7. Contigo y contra ti "Contigo y contra ti" es el esperado respiro dentro del disco (y el repertorio) de SCR. Un blues pausado que permite contar una historia de celos y adulterio, perfectamente aguantado por un bajo sólido y un groove que lleva a una explosión final en la que es imposible mantener quita tu cabeza .

8. El diablo Canción dedicada a los demonios que todos llevamos dentro. Con una estructura endiablada que esconde mensajes ocultos y un riff y melodía que te invitarán a arder en el infierno .