Radio 3 estrena una toma inédita de un clásico de Van Morrison

El 30 de octubre se publicarán sendas reediciones de Astral weeks y His band and the street choir, dos clásicos en la discografía de Van Morrison, con canciones extra, entre las que se cuentan tomas no publicadas y versiones alternativas.

Entre ellas Radio 3 estrena una toma alternativa inédita de "I’ve Been Working", una canción incluída en el album His band and the street choir, publicado en noviembre de 1970 tras el enorme éxito de Moondance. El álbum tiene una mayor inspiración soul y funk, frente a la orientación folk de sus dos predecesores.

Aquí puedes escuchar la toma inédita de "I’ve Been Working":

También podremos disfrutar de versiones alternativas inéditas de Astral Weeks, un álbum fundamental en la discografía de Van Morrison que sorprendentemente no alcanzó la lista de ventas cuando fue publicado en 1968.

Con el paso del tiempo Astral Weeks ha alcanzado la categoría de mito. Este fue el disco de debut de Morrison en Warner Bros y fue grabado en Nueva York. La paleta de sonidos adquiere elementos del jazz, el folk y el blues, para concebir una obra que reivindica el talento y la personalidad única de Van Morrison. Incluye canciones como "Sweet thing", "Cyprus Avenue" (dedicada a una calle de Dublin) o "The way young lovers do".