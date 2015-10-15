The Cooltrance estrena "Breaking away" en Radio 3

The Cooltrance nace en Madrid en el año 2013 como grupo instrumental. Tras un periodo de conciertos y una sesión de grabación en estudio, Pepa Solana (Lady Pepper) es invitada a colaborar y su poderosa voz se convierte en el hilo conductor del espectáculo. Son ocho músicos en directo, batería, bajo, teclado, guitarra, saxofón, trompeta, trombón y voz, adaptando el mejor soul y funk a su propia idiosincrasia.

En 2014 sacan su primer trabajo autoproducido, un EP con cuatro canciones ("Piece of Love", "Disco Woman", "Indagroove" y "Blue Night"-instrumental), grabadas en Infinity. Para la ocasión deciden incorporar una sección de vientos, que pasarán definitivamente a formar parte de la banda. En breve la banda presentará su primer larga duración.