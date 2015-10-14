Periferias 16.0 aborda lo BLACK

Huesca acoge del 22 de octubre al 1 de noviembre la 16a edición del festival multidisciplinar y temático Periferias. En esta edición, toda la programación girará en torno al concepto de BLACK. El tema elegido este año por el festival oscense tratará de la negritud y las raíces africanas en la cultura contemporánea.

En cada una de sus ediciones, Periferias 16.0 ha girado en torno a una temática desde el cosmos a los exilios paranso por la fiesta, el futuro, el comercio o al tierra. Todas ellas temáticas recurrentes en el mundo de la cultura y aplicables a las diferentes disciplinas que abarca el festival oscense. Este año Periferias 16.0 toma el término negritud, acuñado por el poeta Aimé Cesaire, para reivindicar la idenditad y cultura negras frente a la cultura occidental dominante.

BLACK desarrollará esta idea en un abanico de propuestas y ámbitos culturales relalcionados con la riqueza creativa de la comunidad negra como es el groove, la Blaxploitation en el cine, las fusiones afrocaribeñas, la revolución de los lofts del free jazz, el afrofuturismo, etc.

Periferias 16.0 contará este año con la participación de Patricia Godes, Carlos Reviriego, Maribel Cruzado, Mireia Sentís, Gonzalo de Lucas o Alfonso Revilla, además de prestigiosos especialista en el tema de la cultura negra en la música, el cina y las artes plásticas. Puedes consultar toda la programación en la web de Periferias.