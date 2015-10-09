Entrevista a Alfredo Aracil: Premio Nacional de Música en Composición 2015 y una voz imprescindible de Radio Clásica

El próximo sábado a partir de las 12 de la noche entrevistamos al reciente ganador del Premio Nacional de Música en la modalidad de Composición 2015, Alfredo Aracil, en 'Música viva'. El jurado de los Premios Nacionales 2015 le ha otorgado el premio “por su extensa trayectoria creativa al más alto nivel internacional, por su capacidad para conjugar la extrema novedad con la expresión poética más sutil y por la gran originalidad de sus propuestas sonoras, que se acercan a otras artes”.

Nuestra compañera Eva Sandoval charlará con Alfredo Aracil sobre su faceta como compositor y sus próximos proyectos, muy vinculados a su residencia esta temporada en el Centro Nacional de Difusión Musical. El primero de ellos tendrá lugar el próximo jueves 15, momento en el que se estrenará Siempre/Todavía, ópera sin voces en la Universidad de Navarra. También recordaremos su paso por Radio Clásica, donde trabajó durante tres décadas realizando distintos programas como La música de nuestro tiempo o Cuaderno del aire. Comenzó en 1977 como programador, en lo que aún se llamaba el Segundo Programa. Posteriormente fue jefe de producciones musicales de Radio 2, delegado de RNE en la UER y diseñador de la serie Los conciertos de Radio 2. Trabajó en RNE hasta el año 2007. Sin duda, Afredo Aracil ha sido una de las voces imprescindibles de nuestra emisora.