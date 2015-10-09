Entrevista a Alfredo Aracil: Premio Nacional de Música en Composición 2015 y una voz imprescindible de Radio Clásica
- Se trata del mayor galardón que puede recibir un compositor español
- El jurado reconoce su larga trayectoria, sus propuestas originales y su sutilidad poética
- Alfredo Aracil trabajó durante más de 30 años en Radio Clásica
El próximo sábado a partir de las 12 de la noche entrevistamos al reciente ganador del Premio Nacional de Música en la modalidad de Composición 2015, Alfredo Aracil, en 'Música viva'. El jurado de los Premios Nacionales 2015 le ha otorgado el premio “por su extensa trayectoria creativa al más alto nivel internacional, por su capacidad para conjugar la extrema novedad con la expresión poética más sutil y por la gran originalidad de sus propuestas sonoras, que se acercan a otras artes”.
Nuestra compañera Eva Sandoval charlará con Alfredo Aracil sobre su faceta como compositor y sus próximos proyectos, muy vinculados a su residencia esta temporada en el Centro Nacional de Difusión Musical. El primero de ellos tendrá lugar el próximo jueves 15, momento en el que se estrenará Siempre/Todavía, ópera sin voces en la Universidad de Navarra. También recordaremos su paso por Radio Clásica, donde trabajó durante tres décadas realizando distintos programas como La música de nuestro tiempo o Cuaderno del aire. Comenzó en 1977 como programador, en lo que aún se llamaba el Segundo Programa. Posteriormente fue jefe de producciones musicales de Radio 2, delegado de RNE en la UER y diseñador de la serie Los conciertos de Radio 2. Trabajó en RNE hasta el año 2007. Sin duda, Afredo Aracil ha sido una de las voces imprescindibles de nuestra emisora.
Su trayectoria
Alfredo Aracil nació en Madrid en 1954. Comenzó sus estudios musicales en su ciudad natal. Ha sido alumno de Salvador Gómez Tejeda en guitarra y en composición de Carmelo Bernaola, Tomás Marco, Cristóbal Halffter, Luis de Pablo, Arturo Tamayo, Karlheinz Stockhausen, Iannis Xenakis, Christian Wolff y Mauricio Kagel. Además, es licenciado y doctor en Historia del Arte.
En el terreno profesional ha desarrollado una polifacética carrera, primero como intérprete y después como compositor. Una labor que ha compaginado con su trabajo en el ámbito de la difusión, la investigación y la gestión cultural. Como compositor, el estreno en 1975 de su primera obra supone el inicio de una notable actividad creativa que le ha llevado a tener un catálogo de unas setenta partituras que han sido programadas en ciclos y festivales nacionales e internacionales, habiendo recibido encargos de importantes instituciones culturales españolas y europeas.
Durante la temporada 2015/2016 es el compositor residente del Centro Nacional de Difusión Musical. El pasado día 6 de octubre fue galardonado con el Premio Nacional de Música en la modalidad de Composición 2015.