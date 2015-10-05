Días Nórdicos repite en Madrid y se estrena en Barcelona esta semana

Este jueves 8 y viernes 9 de octubre vuelve el festival multidisciplinar de música y cultura nórdica de España y Amércia Latina 'Días Nórdicos'. Dos días para dos ciudades: repetirá en Madrid en su primera jornada y se estrenará en Barcelona este mismo viernes.

Llega a ambas ciudades con las actuaciones de M-Band (Islandia), Tomorrow We Move To Hawaii (Noruega), Hisser (Finlandia), Vita Bergen (Suecia) y Gooms (Dinamarca).

La primera edición de 'Días Nórdicos' en España tuvo lugar en 2010, y en América Latina en 2014. Además este año añade una cita en Barcelona, que amplía la ambición del festival de convertirse en la principal cita con la creación de Dinamarca, Finlancia, Islandia, Noruega y Suecia en España y Latinoamérica.

El acceso al festival se realiza mediante invitación. Ya puedes descargar tus invitaciones en la web del festival para Madrid y MadridBarcelona