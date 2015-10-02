Emitimos 'Hoy empieza todo' desde tu casa y con IZAL
- Este martes 6 de octubre hacemos el programa desde casa de un oyente
- Síguelo con los hashtags #radiodesalon e #izalenmicasa
Angel Carmona (Radio 3)
Este martes 6 de octubre Hoy empieza todo se hará en tu casa. Con tu taza de café, en tu sofá. Quién sabe si con tu fibra óptica. Y con IZAL.
La iniciativa corresponde a una iniciativa llamada #radiodesalon, a partir de la cual empezaremos a hacer Hoy empieza todo en vuestras casas. Con pantuflas y todo.
Si os apetece participar, arrancamos con IZAL el próximo martes. Sube un vídeo a YouTube mostrando tu casa y enlázalo con el hashtag #radiodesalon
Radio 3 llama a tu puerta. ¿Hay alguien en casa?