¡Te invitamos a ver a Second en directo en Radio 3!

Viaje Iniciático es el título del nuevo disco de Second. En realidad, es el DISCO de Second, un trabajo que marcará un antes y un después en la trayectoria del grupo murciano, que se publica el 9 de octubre y que se va a estrenar con nosotros un día antes.

Sean, Fran, Jorge, Nando y Javi vendrán a 180 grados, de Radio 3, charlarán con nosotros, nos mostrarán, en exclusiva, las canciones de Viaje Iniciático y tocarán, en directo, algunas de ellas.

Va a ser un encuentro muy especial en el que muchos de vosotros vais a estar presentes. Esta claro que no van a ser tantos como queríamos pero nuestro estudio es finito. Gracias por ser tan rápidos y quitarnos de las manos las invitaciones. Puede que ya no puedas estar presente pero siempre lo podrás escuchar en la radio. Recuerda el jueves, 8 de octubre, a partir de las 11.00h. te necesitamos en la distancia.

Para los veloces y afortunados que habéis conseguido vuestra invitación, revisad vuestro buzón de correo electrónico porque habréis recibido una confirmación (no protestes tan rápido, es probable que estemos en tu bandeja de spam). Estate atento porque nos volveremos a poner en contacto contigo para que nos plantees tu pregunta. Elegiremos las más originales así que, ¡no nos falles!

La cita será el próximo 8 de octubre, a las 11h, en 180 Grados de Radio 3, que ese día se traslada al Estudio ‘Música 3’ de La Casa de la Radio, en Prado del Rey. Te esperamos a partir de las 10.30h. No olvides traer tu DNI, sin él no podrás acceder a nuestras instalaciones.