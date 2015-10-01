Burning y Bunbury en directo con "Bestia azul"

El 9 de mayo de 2015 Burning tocaron en el BarclaycardCenter de Madrid celebrando sus cuarenta años de historia. Junto a Burning subieron al escenario compañeros que deseaban formar parte de tan insigne celebración. Luz Casal, Enrique Bunbury, Rubén Pozo, Star Mafia Boy, Carlos Tarque (M-Clan), Álvaro Urquijo (Los Secretos), Josele Santiago (Los Enemigos) y Alberto Marín.

Bunbury se unió a la fiesta con el tema "Bestia azul" que ahora estrena Radio 3.

El grupo cuenta actualmente con una nueva formación desde que los añorados Toño Martín y Pepe Risi dejaran a Johnny Cifuentes como último hombre en pie digno de comandar unos Burning, ahora integrados por la base rítmica de Carlos Guardado y Kacho Casal, el saxo de Mike Slingluff y el dúo guitarrero formado por Eduardo Pinilla y Nico Álvarez.

Se trataba de una ocasión especial que además formaría parte del documental Noches de rock and roll que el director Fernando Colomo prepara sobre aniversario del grupo. Este concierto se editará el próximo 2 de octubre en formato doble CD + DVD bajo el título Vivo y salvaje.

Shows + Firmas en Fnac

Viernes, 2 de Octubre 19.00h- Madrid –Fnac-Callao

Martes, 6 de octubre19.00h -Barcelona-Fnac-Triangle

Miércoles, 7 de octubre19.00h -Valencia-Fnac-San Agustin

Viernes, 9 de octubre19.00h -Bilbao-Fnac

GIRA:

Viernes, 16 de Octubre. ZENTRAL KAFE TEATRO - PAMPLONA

Sábado, 21 de Noviembre, CAPITOL - SANTIAGO DE COMPOSTELA

Viernes, 27 de Noviembre, SANTANA 27 - BILBAO

Sábado, 12 de Diciembre, LA RIVIERA - MADRID

Viernes, 18 de Diciembre, EL HANGAR - BURGOS