'Capitán Demo' estrena el vídeo de M.O.R. para "Up Shaka Ohm"
- Es el segundo videoclip de la banda gaditana después de "Satellites"
- M.O.R. debutan con un LP titulado The Magic Boooooom!!!
Este 29 de septiembre se publica por fin el disco debut de M.O.R. , The Magic Boooooom!!! Es el primer trabajo de este grupo de El Puerto de Santa María (Cádiz), formado a partir de las horas compartidas en el estudio Grabaciones Sumergidas.
Allí pasan muchas horas Juan Antonio Mateos (guitarra y voces en M.O.R) y Ernie Rodríguez (batería), como responsables del estudio. Y allí empezaron a aprovechar los ratos libres para grabar ideas y sonidos inspirados en sus conversaciones, ni más ni menos, sobre el espacio exterior.
Formación de M.O.R.
En 2014 esas ideas eran ya una colección de canciones completas a las que decidieron dar forma definitiva grabando su primer disco. Para ello, incorporaron al grupo a Tamara Díaz (teclados y percusiones), Álvaro Marabot (guitarra) y Jose Luis De la Vega (bajo).
Completado el quintento y con el disco ya grabado, en 2015 llegó la hora de empezar a enseñar (muy a cuentagotas y con mucho misterio en torno a los orígenes y la imagen de la banda) The Magic Boooooom!!! a través de su primer single (y videoclip), "Satellites.
Pasado el verano, en Capitán Demoempezamos a pinchar una nueva canción de M.O.R. por semana y nos ha dado tiempo a estrenar hasta seis temas antes de que llegara el día de hoy, en que, por fin, se puede escuchar completo este tremendo debut.
Sobre The Magic Boooooom!!!
The Magic Boooooom!!! es un disco original y algo complejo. Cada canción guarda una sorpresa, tocando distintos géneros y, en todos los casos, dejando un sello de calidad y madurez no siempre habitual en un primer álbum.
Para que el día sea redondo para el grupo, hoy estrenamos en Radio 3 el videoclip de "Up Shaka Ohm", otra delicatessen de M.O.R. (pronunciado o eme erre, por cierto) y que, causalmente, aún no hemos puesto en el programa. Será hora de empezar a hacerlo.