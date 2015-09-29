'Capitán Demo' estrena el vídeo de M.O.R. para "Up Shaka Ohm"

Este 29 de septiembre se publica por fin el disco debut de M.O.R. , The Magic Boooooom!!! Es el primer trabajo de este grupo de El Puerto de Santa María (Cádiz), formado a partir de las horas compartidas en el estudio Grabaciones Sumergidas.

Allí pasan muchas horas Juan Antonio Mateos (guitarra y voces en M.O.R) y Ernie Rodríguez (batería), como responsables del estudio. Y allí empezaron a aprovechar los ratos libres para grabar ideas y sonidos inspirados en sus conversaciones, ni más ni menos, sobre el espacio exterior.

M.O.R.Familia Palmer

Formación de M.O.R. En 2014 esas ideas eran ya una colección de canciones completas a las que decidieron dar forma definitiva grabando su primer disco. Para ello, incorporaron al grupo a Tamara Díaz (teclados y percusiones), Álvaro Marabot (guitarra) y Jose Luis De la Vega (bajo). Completado el quintento y con el disco ya grabado, en 2015 llegó la hora de empezar a enseñar (muy a cuentagotas y con mucho misterio en torno a los orígenes y la imagen de la banda) The Magic Boooooom!!! a través de su primer single (y videoclip), "Satellites. Pasado el verano, en Capitán Demoempezamos a pinchar una nueva canción de M.O.R. por semana y nos ha dado tiempo a estrenar hasta seis temas antes de que llegara el día de hoy, en que, por fin, se puede escuchar completo este tremendo debut.