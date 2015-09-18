Campaña 'Amores que matan' para proteger los árboles monumentales
- El bosque habitado resalta el peligro de los abrazos humanos a los árboles
- Súmate a nuestra campaña y protege el Patrimonio Natural y Cultural
Campaña Amores que matan o abrazos al árbol
El abrazo entre humanos es una muestra de afecto, cariño y complicidad que se lleva a cabo estrechando entre los brazos, mediante una ligera presión, a la persona amada.
Pero cuando se trata de abrazar a un árbol es prácticamente imposible acercarse a él y no pisarle las raíces, el cuello y la base del tronco. Basta un breve lapso de tiempo para que los daños al árbol sean graves e irreversibles.
El problema es que no somos los únicos que abrazamos a los arboles más viejos y gruesos. Por ejemplo, un grupo de quince personas pesa cerca de una tonelada.
Fomentar el abrazo a los árboles viejos es una forma de debilitarlos, acortarles la vida y contribuir de forma “inconsciente” a la destrucción del Patrimonio Natural y Cultural.
Da un abrazo amigo a los árboles
Si deseas abrazar a los árboles, puedes hacerlo con los que tú, tu familia y tus amigos habéis plantado. Ése es el abrazo amigo. Los demás pueden ser abrazos robados y, desde luego, descarnados.
Una forma muy eficaz de ayudar a los árboles monumentales es poner a la ley de su parte, es fácil hacerlo desde los pueblos a través de una ordenanza municipal de protección del arbolado monumental que puedes imprimir y presentar en tu municipio.
Este domingo 20 de septiembre a las 11.00h, especial El bosque habitado dedicado a la campaña Amores que matan: Los abrazos humanos a los árboles, en Radio 3.