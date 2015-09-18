Campaña 'Amores que matan' para proteger los árboles monumentales

Campaña Amores que matan o abrazos al árbol

El abrazo entre humanos es una muestra de afecto, cariño y complicidad que se lleva a cabo estrechando entre los brazos, mediante una ligera presión, a la persona amada.

Pero cuando se trata de abrazar a un árbol es prácticamente imposible acercarse a él y no pisarle las raíces, el cuello y la base del tronco. Basta un breve lapso de tiempo para que los daños al árbol sean graves e irreversibles.

El problema es que no somos los únicos que abrazamos a los arboles más viejos y gruesos. Por ejemplo, un grupo de quince personas pesa cerca de una tonelada.

Fomentar el abrazo a los árboles viejos es una forma de debilitarlos, acortarles la vida y contribuir de forma “inconsciente” a la destrucción del Patrimonio Natural y Cultural.