Zola Jesus remezclada por Xanopticon en "Go (Blank sea)"
- La artista estadounidense publica nuevo EP el 18 de septiembre
- Zola Jesus ofrecerá tres conciertos en España a finales de octubre
El 18 de septiembre Zola Jesus publica un nuevo EP digital, Nail, con Mute Records. El lanzamiento incluye tres canciones: el single "Nail", un tema inédito ("Circle") y un remix de "Go (Blank sea)" reailzador por Xanopticon, que puedes escuchar a continuación.
El tema ya contaba con un remix a cargo de Diplo y ahora ha sido el músico estadounidense Xanopticon quien se ha encargado de esta nueva remezcla. Esto es lo que dice Nika (Zola Jesus) sobre ella:
"Después de escuchar a Xanopticon por primera vez, todo lo demás me sonaba estático. Siendo fan suya desde hace mucho tiempo, a menudo he pensado qué pasaría si juntáramos nuestros mundos sonoros. Nunca entenderé la forma en que él crea, pero ahí está la belleza de todo esto. Es un arquitecto de galaxias de sonido en la que puedes perderte. Es un gran honor para mí (y muy emocionante) anunciar este remix a cargo de uno de los artistas menos valorados de nuestra generación".
Gira española de Zola Jesus
La versión original de "Go (Blank sea)" forma parte de su último disco de estudio hasta la fecha, Taiga, publicado ahora hace un año.
También "Nail", el single por el que ahora apuesta Zola Jesus, forma parte de ese álbum de 2014, Taiga, el 5º LP en su carrera.
La artista con origen en Phoenix y raíces en Rusia aprovecha este lanzamiento para acompañar a la gira europea que le traerá a España en tres fechas consecutivas a finales del mes de octubre: 29 de octubre en Barcelona (Razzmatazz), 30 de octubre en Bilbao (Festival BIME) y 31 de octubre en Madrid (sala Taboo).