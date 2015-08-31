El viaje de Marco Aurelio llega a su fin en 'Videodrome'

Radio 3, en rigurosa exclusiva, finaliza la emisión de las memorias perdidas de Marco Aurelio. El 13 de julio de 2009, unas obras para la construcción de una línea de tranvía a las afueras de Viena, a orillas del Danubio, sacaron a la superficie un pequeño y muy antiguo arcón de bronce.

En su interior había unos cuantos rollos de la época romana; estaban escritos en griego y tenían la marca de Marcus Aurelius Antoninus Augustus. Estos rollos son las Memorias del emperador filósofo, perdidas durante siglos, posiblemente desde su escritura, pero que siempre se ha sabido de su existencia.

En el siglo III Herodiano y Dión Casio citaron la obra. Aunque no hubo más menciones conocidas hasta el siglo XIV que el monje Humberto de Bolonia la copia en un códice hoy perdido, pero que se cree se guarda en los archivos secretos del Vaticano.

Tras un largo proceso de estudio, catalogación, autentificación y traducción, por parte de un amplio equipo interdisciplinar de expertos…la emisora pública ya cuenta con un ejemplar de la obra en su totalidad.

Primer episodio:

Vindobona 1ª parte

Segundo episodio:

Vindobona... 2ª entrega

Tercer episodio, primera parte:

Vindobona... 3ª entrega (1ª parte)

Tercer episodio, segunda parte:

Vindobona... 3ª entrega (2ª parte)

Cuarto episodio:

Vindobona... 4ª entrega

Quinto episodio:

Vindobona... 5ª entrega

Sexto episodio:

Vindobona... 6ª entrega

Séptimo episodio, primera parte:

Vindobona... 7ª entrega (1ª parte)

Séptimo episodio, segunda parte:

Vindobona... 7ª entrega, 2ª parte