Radio 3 suena a jazz con el Festival de San Javier 2015

Radio 3 ofreció este sábado 29 de agosto un programa especial de dos horas con un resumen de la música ofrecida en el Festival de San Javier.

A lo largo del pasado mes de julio pasaron por la 18ª edición del festival los más destacados artistas de estilos como el jazz, el flamenco o el blues.

Larry Graham, John Hiatt, Ginesa Ortega, Richard Galliano, Joe Louis Walker o Joe Louis WalkerJaniva Magness son solo algunos de los nombres más destacados.

"San Javier: Jazz y mucho más", en Radio 3.