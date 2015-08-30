Radio 3 suena a jazz con el Festival de San Javier 2015
- Repasamos algunos de los conciertos más interesantes del festival
ÁNGEL LOBO (RADIO 3)
Radio 3 ofreció este sábado 29 de agosto un programa especial de dos horas con un resumen de la música ofrecida en el Festival de San Javier.
A lo largo del pasado mes de julio pasaron por la 18ª edición del festival los más destacados artistas de estilos como el jazz, el flamenco o el blues.
Larry Graham, John Hiatt, Ginesa Ortega, Richard Galliano, Joe Louis Walker o Joe Louis WalkerJaniva Magness son solo algunos de los nombres más destacados.
"San Javier: Jazz y mucho más", en Radio 3.