Rototom 2015 en Radio 3: bienvenidos al universo reggae

Como cada año, Radio 3 se vuelca en la emisión de los dos últimos días del festival de reggae y música de inspiración jamaicana más importante de Europa: Rototom Sunsplash Reggae Festival.

Los días 21 y 22 de agosto, desde las 21:00 horas hasta las 2:00 de la madrugada, podremos disfrutar de los diferentes conciertos del Main Stage, donde se darán cita la flor y nata de estos estilos tan pegadizos y llenos de vibraciones positivas.

Consol Sáenz (El Gran Quilombo) y Miguel Caamaño (Alma de león) conducirán dos especiales de 5 horas cada uno en los que podrás escuchar conciertos de Green Valley, Aswad, Lee “Scratch Perry” o Protoje, entre muchos otros, es decir el presente, el pasado y el futuro de una música que no para de crecer a pasos agigantados a nivel nacional e internacional.

Programación de Rototom 2015 en su último fin de semana

Además, tendremos entrevistas con los protagonistas de esta cita anual, recordaremos conciertos de días anteriores, e incidiremos en todas aquellas áreas que componen un festival multidisciplinar lleno de cultura y creatividad.

Por si fuera poco, otros escenarios como el Ska Club, el Showcase Club o el Dancehall tendrán presencia a la hora de recoger toda su programación de conciertos y actuaciones. Gracias a un despliegue técnico y una presencia e impacto de primera fila, Radio 3 y Rototom configurarán un tándem perfecto para hacer llegar el mejor reggae del mundo a los oyentes de tu emisora favorita.

No te lo puedes perder… días 21 y 22 de agosto desde las 21 horas hasta las 2 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Por supuesto, en Radio 3, #eresloqueescuchas.