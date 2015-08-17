Los mejores conciertos de Sonorama 2015 en Radio 3

Festivales Sonorama 2015 - Morente Vive rne audio

Fue en 1998 cuando un modesto festival llamado Sonorama (uno de tantos que en aquellos años afloraban por nuestra geografía) echaba a andar en La Chata, la Plaza de Toros de Aranda de Duero con un cartel formado por Mercromina, Chucho y Doctor Explosion ante un exiguo aforo de 300 personas.

Festivales Sonorama 2015 - Mercromina rne audio

Fueron los primeros y vacilantes pasos de un festival que, año a año, ha ido creciendo y conformando una identidad que, a la altura de su 18ª edición, se distingue como una de las citas más especiales y diferentes del poblado calendario festivalero estival.

Festivales Sonorama 2015 - Los Toreros Muertos rne audio

Su decidida apuesta por la escena nacional, combinando nombres consagrados con grupos emergentes y difuminando supuestas fronteras estilísticas y generacionales, alcanzó en la edición de 2014 uno de sus puntos álgidos con la inclusión en su cartel del mismísimo Raphael.

Festivales Sonorama 2015 - La Habitación Roja rne audio

Este año, Vetusta Morla y Supersubmarina han vuelto a ser los principales reclamos de un cartel en el que también sobresalen bandas y solistas como Australian Blonde, Dorian, La Habitación Roja, Marlango, Sidonie o Xoel López, al frente de decenas y decenas y decenas de grupos menos conocidos que también han encontrado su hueco en el recinto del festival y en los conciertos en horario diurno que se extienden por las plazas de Aranda.

Festivales Sonorama 2015 - Australian Blonde rne audio

Y junto a todos esos grupos, no han faltado los escogidos nombres internacionales que Sonorama recluta en cada edición y que rara vez suelen encontrarse en otros festivales. Este año, esos “escogidos” son Calexico, Anna Calvi, Clap Your Hands Say Yeah, Monarchy y 2 Many DJ’s.

Todo ello te lo ha contado Radio 3 un año más con las retransmisiones en directo de los mejores conciertos. Aquí tienes algunos de ellos.