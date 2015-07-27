Bases del concurso para tocar en el Escenario Capitán Demo en Monkey Week

Monkey Week organiza en colaboración con Radio Nacional de España, Radio 3, la convocatoria y posterior desarrollo de un escenario programado en coordinación con los responsables del programa Capitán Demo.

Ámbito de la convocatoria:

1º La convocatoria tendrá ámbito nacional, y podrán participar en ella todos aquellos artistas, grupos o solistas con residencia en el Estado Español que no tengan contrato discográfico o bien no superen la cifra de dos trabajos editados con sello discográfico hasta la fecha de la convocatoria.

2º Sólo se admitirán trabajos que encajen dentro de la línea musical del festival.

3º Será imprescindible tener un repertorio propio de, al menos, una media hora de duración.

4º Para participar deberá cumplimentarse el formulario relativo a la inscripción que más adelante se indica.

Plazo de inscripción:

5º Plazo de inscripción: hasta las 23:59h del lunes 31 de agosto.

Selección:

6º Un jurado formado por la organización de Monkey Week y los responsables del programa Capitán Demo de Radio 3, seleccionará 8 artistas, grupos o solistas, de entre todos los recibidos. Los seleccionados serán comunicados en el mes de septiembre de 2015.

7º Proceso de inscripción: cumplimentar el formulario de inscripción, que se puede encontrar en www.rtve.es/escenariocapitandemo

8º Los seleccionados contarán con una actuación en el Escenario Capitán Demo que se organizará dentro de la programación oficial de Monkey Week 2015, durante los días 9, 10, y 11 de octubre de 2015. La actuación entrará a formar parte del Circuito de Showcases Monkey Week

11º Los artistas seleccionados obtendrán una acreditación profesional de Monkey Week 2015 para cada uno de sus miembros. Estas acreditaciones profesionales permiten el acceso a todas las actividades del festival. La Organización se hará cargo de dos noches de alojamiento para la banda, así como de proporcionar para la actuación un backline standard que consta de: 2 amplificadores de guitarra + un amplificador de bajo + batería completa. La Organización de Monkey Week no se hará cargo de los costes de desplazamiento de los artistas seleccionados.

12º La Organización, en colaboración con Capitán Demo, ofrecerá además a los artistas seleccionados la participación en una sesión de networking con los profesionales internacionales invitados en Monkey Brain (Jornadas Profesionales de Monkey Week). El perfil habitual de estos profesionales invitados responde a programadores de festivales internacionales, circuitos de música y medios de prensa.