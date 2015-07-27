¡Toca en el Escenario Capitán Demo en Monkey Week 2015!

¡Capitán Demo sigue creciendo! En la próxima edición de Monkey Week (9, 10 y 11 de octubre en El Puerto de Santa María, Cádiz) habrá un escenario con el nombre del programa de Radio 3 dedicado a las maquetas y las bandas emergentes.

La programación del Escenario Capitán Demo en Monkey Week recibirá a un total de ocho bandas durante dos noches y los grupos participantes saldrán de esta convocatoria.

Para participar en el concurso y tocar en nuestro escenario tan solo debes consultar las bases y enviarnos tus datos y tus canciones utilizando el formulario que hay más abajo. Se valolará de forma positiva el hecho de incluir enlaces a vídeos tocando en directo.

El plazo para inscribirse termina el lunes 31 de agosto a las 23:59h. Unos días después haremos publica la lista de grupos que participarán en el festival de la mano de Radio 3.

Los requisitos funadmentales son ser una banda formada en España con un repertorio de al menos media hora de duración y un máximo de dos discos editados con un sello discográfico.

A partir de ahora, solo nos queda invitaros a participar y desearos mucha suerte a todos. ¡Monkey Week os espera!

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