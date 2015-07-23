Lo mejor del Low Festival 2015 en Radio 3
- Los Enemigos, Kasabian, Delorean, Izal o Peace en el cartel.
- Síguelo en directo de viernes a domingo a partir de las 22.00 horas.
- Comenta el festival en directo con #LowRadio3
El Low Festival de Benidorm celebra desde este viernes su séptima edición. Siete años que separan sus inicios como Low Cost de su crecimiento y entrada en el top de festivales del país. Siete años hasta convertirse en fecha ineludible en el calendario de festivales de Radio 3. Por eso tenemos ya todo preparado para ofrecerte en directo desde este viernes 24 y hasta el domingo 26 de julio lo mejor del Low en Radio 3.
Virginia Diaz (180 Grados) y Leyre Guerrero (Na Na Na) te conducirán con sus comentarios entre los diferentes conciertos del Low, tratando de acercarte lo mejor que ocurra en los escenarios benidormenses. Como es imposible que lo contemos todo desde todos los puntos de vista, te invitamos a que comentes el festival en Twitter con la etiqueta #LowRadio3
Cartel: selección internacional y calidad nacional
Un cartel dividido en cuatro escenarios (dos menos que el año pasado) por los que pasarán grandes nombres internacionales con novedades bajo el brazo como The Libertines, Foals, Peace o The Raveonettes, y apuesta seguras como The Drums, The Growlers o Kasabian. Y además una base de bandas nacionales muy interesantes con Los Enemigos, Grupo de Expertos Solynieve, Corizonas, Dorian, L.A. Nueva Vulcano, Nacho Vegas y Jero Romero entre muchos.
Muchos de esos conciertos tienen visos de ser muy especiales, pero hay uno que destaca por esperado y novedoso. Será el de Izal, que se subirán al escenario principal del Low este viernes. Después de verlos triunfar a lo grande en el Palacio de los Deportes de Madrid, Izal vuelven con nuevo disco: 'Copacabana'.
Así se titula también la canción con la que lo han presentado. Un disco del que esperamos conocer más temas en ese concierto en el Low que podrás escuchar en directo en Radio 3. Este fin de semana, vive el Low con nosotros desde las 22.00 horas.