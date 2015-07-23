Lo mejor del Low Festival 2015 en Radio 3

El Low Festival de Benidorm celebra desde este viernes su séptima edición. Siete años que separan sus inicios como Low Cost de su crecimiento y entrada en el top de festivales del país. Siete años hasta convertirse en fecha ineludible en el calendario de festivales de Radio 3. Por eso tenemos ya todo preparado para ofrecerte en directo desde este viernes 24 y hasta el domingo 26 de julio lo mejor del Low en Radio 3.

Virginia Diaz (180 Grados) y Leyre Guerrero (Na Na Na) te conducirán con sus comentarios entre los diferentes conciertos del Low, tratando de acercarte lo mejor que ocurra en los escenarios benidormenses. Como es imposible que lo contemos todo desde todos los puntos de vista, te invitamos a que comentes el festival en Twitter con la etiqueta #LowRadio3