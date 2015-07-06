Más que un festival, esto es Vida.

La de este viernes era la segunda jornada del festival Vida de Vilanova i la Geltrú, aunque la primera en el recinto de La Masia. Hasta cuatro escenarios repartidos entre árboles en los que se han ido alternando los directos desde primera hora de la tarde.

Han sido Juventud Juché los encargados de estrenar esta segunda edición en el escenario La Cabana cuando caía un sol de muerte que han combatido, de la mejor manera posible, a base de guitarrazos.

Sobre el escenario Masia hemos visto desfilar esta tarde al alocado Ezra Furman que ha reconvertido la reflexión de su propuesta de estudio en potencia y desgarro en el directo. Le han tomado el relevo Grupo de Expertos Solynieve que con lo poco que se prodigan, solo con verlos ya podemos estar contentos.

Festivales Vida 2015 - Joan Miquel Oliver rne audio

La sombra de Antònia Font se ha extendido con la presencia de Joan Miquel Oliver, que se basta en solitario para hacernos recordar pero no añorar los tiempos de los mallorquines. Además hemos tenido ración de 'veteranos' de vuelta con Nueva Vulcano, y de cachorros resabiados con Mourn.

Y mientras tanto, en medio del bosque, un barco varado mirando a un faro entre árboles acogía el concierto de Xoel López. En formato hombre orquesta ha presentado un setlist con canciones de Paramales e incluso de su época de Deluxe.

Arrastrados por una marea de guitarras Esa podría ser la imagen del concierto de The War on Drugs: la de quien se tumba a la deriva en un mar de guitarras densas, y hasta donde se llegue. En el Vida hemos llegado hasta los 90, a las guitarras más clásicas de Springsteen y Knopfler pero iluminadas e imbuidas de sintetizadores y teclados en desarrollos insturmentales profundos y majestuosos. Simplemente, una maravilla. Y cuando habíamos alcanzado la orilla de nuevo, Super Furry Animals nos han arrastrado de nuevo al interior de una maraña psicodélica. La tabla de salvación han sido The Saurs.