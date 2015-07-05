Father John Misty triunfa en la confirmación del Festival Vida

Los conciertos aún darán un coletazo más, el de la tarde del domingo junto a la playa de Vilanova i la Geltrú. Pero el Vida cierra, con los conciertos del sábado en el recinto de la Masia, su edición 2015. Lo hace poniendo la vista en el año que viene con un nombre ya en el cartel: The Divine Comedy. El propio Neil Hannon ha aparecido en las pantallas del escenario principal para anunciarlo en un vídeo (¡en vertical!).

Ha sido justo antes del comienzo de uno de los grandes de hoy: Primal Scream. Superado ya el momento aniversario de 'Screamadelica' y con un nuevo disco ya preparado, Bobbie Gillespie y compañía tenían vía libre para hacer lo que quisieran.

Festivales VIDA 2015 - Primal Scream rne audio

Y lo que han querido ha sido un setlist con un primer tramo muy rockero, y una parte final jalonada de grandes éxitos. 'Country Girl', 'Loaded', Movin' on up' y 'Rocks' del tirón. Supera eso.

Y para rematar distorsiones hasta el infinito ya con las luces del escenario. ¿Vosotros también habéis pensado que podrían haber seguido atronandonos con sus guitarras hasta el infinito? Y habríamos seguido mirando sin parpadear.