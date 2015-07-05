Father John Misty triunfa en la confirmación del Festival Vida
- Vida Festival cierra la edición 2015 en el recinto grande con el triunfo de Father John Misty y su baza segura, Primal Scream
- The Divine Comedy primera banda confirmada para el Vida 2016
Así sonó la jornada de viernes
Los conciertos aún darán un coletazo más, el de la tarde del domingo junto a la playa de Vilanova i la Geltrú. Pero el Vida cierra, con los conciertos del sábado en el recinto de la Masia, su edición 2015. Lo hace poniendo la vista en el año que viene con un nombre ya en el cartel: The Divine Comedy. El propio Neil Hannon ha aparecido en las pantallas del escenario principal para anunciarlo en un vídeo (¡en vertical!).
Ha sido justo antes del comienzo de uno de los grandes de hoy: Primal Scream. Superado ya el momento aniversario de 'Screamadelica' y con un nuevo disco ya preparado, Bobbie Gillespie y compañía tenían vía libre para hacer lo que quisieran.
Y lo que han querido ha sido un setlist con un primer tramo muy rockero, y una parte final jalonada de grandes éxitos. 'Country Girl', 'Loaded', Movin' on up' y 'Rocks' del tirón. Supera eso.
Y para rematar distorsiones hasta el infinito ya con las luces del escenario. ¿Vosotros también habéis pensado que podrían haber seguido atronandonos con sus guitarras hasta el infinito? Y habríamos seguido mirando sin parpadear.
Father John Misty: la hipersensibilidad
Veníamos de ver unos minutos antes a Woods que han metido en una hora lo fi, psicodelia, folk y rock. Tal y como suenan en su último trabajo 'With light and with love' en el que cabe de todo con el buen saber (y hacer) que te dan diez años a tus espaldas y ocho álbumes. Además, qué mejor lugar para escuchar a Woods que en medio de un bosque.
Pero el hombre de la noche, el hombre en general, ha sido Josh Tillman. Father John Misty ha sido sobre el escenario del Vida una especie de crooner folky, con camisa blanca desabotonada hasta mitad del pecho, que ha arrastrado sus penas y amores la mayoría de las veces de rodillas.
'I love you, Honeybear' es el relato cronológico de la historia de amor con su actual esposa, con sus luces y sus sombras, miedos, esperanzas, inseguridades, momentos de felicidad desbordante y angustia, y su interpretación en directo ha tenido la pasión y la sinceridad que requieren semejante obra de amor. Por todo eso, esta noche, el idilio lo hemos tenido nosotros.