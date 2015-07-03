Cultura urbana desde Mulafest 2015 en Radio 3

Radio 3 ha formado parte de la programación de Mulafest 2015, el festival de tendencias urbanas de Madrid que se ha celebrado del 25 al 28 de junio en IFEMA.

Este año Mulafest ha crecido ampliando sus horarios y dando mayor peso a la programación musical, además de contar con las habituales actividades relacionadas con deporte urbano, motor, tattoo, artes escénicas o Street art, entre otras.

Turbo 3 Turbo 3 - Viernes eléctrico: Con The Rebels en Mulafest - 26/06/15 rne audio

Radio 3 ha estado presente en esta nueva edición emitiendo en directo Turbo 3 o El Sótano en sus ediciones de jueves y viernes.

El sótano El sótano - Sesión Mulafest (II) - 26/06/15 rne audio

También han pasado por nuestro estudio móvil Perdóname si no vuelvo a casa esta noche, En órbitaBandera Negra, el programa dedicado al mundo del skate y el hardcore de Radio 3 Extra.

Perdóname si no vuelvo a casa esta noche Perdóname si no vuelvo a casa esta noche - Sesión MULAFEST - 27/06/15 rne audio

En órbita En órbita - MULAFEST Ifema Madrid 26-27 Junio - 27/06/15 rne audio

Pero el protagonista indiscutible de Mulafest ha sido El Rimadero, que en la primera jornada de noche del festival ha celebrado una fiesta por sus 17 años en antena.

El rimadero El rimadero - 17 años en antena - 28/06/15 rne audio

La fiesta de El Rimadero Dirigido y presentado por Jota Mayúscula, el programa de rap de Radio 3 lleva en antena 17 años y lo ha celebrado con una fiesta aniversario con las figuras de la música urbana nacional. Mister Rango, Lion Sitte, Kultama, Supernafamacho, Syla, Lasai, Pachamama familia, Guanaco, Jay Hernandez, Duddi Wallace, Xcese, K-ly gee, Nasta y Javier Petaka (Los Pepes), Toscano y Artes han formado parte de una fiesta que podrás escuchar este fin de semana en el horario habitual de El rimadero (en la noche del sábado al domingo, de 00.00 a 2.00h). Radio 3 en Mulafest 2015 Radio 3 emite varios programas en directo desde Mulafest 2015, el festival de cultura urbana de Madrid 7 Fotos 1 / 7 Compartir Facebook X Mulafest se celebra en IFEMA (Madrid) del 25 al 28 de junio 26.06.2015

Compartir Facebook X Jota Mayúscula al frente de la fiesta del 17ª aniversario de 'El rimadero' 26.06.2015









