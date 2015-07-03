Cultura urbana desde Mulafest 2015 en Radio 3
- Mulafest se ha celebrado en Madrid del 25 al 28 de junio
- 'El Rimadero' ha cumplido 17 años en antena con una gran fiesta
- 'Turbo 3, El Sótano, Perdóname y Bandera Negra, también presentes
Radio 3 ha formado parte de la programación de Mulafest 2015, el festival de tendencias urbanas de Madrid que se ha celebrado del 25 al 28 de junio en IFEMA.
Este año Mulafest ha crecido ampliando sus horarios y dando mayor peso a la programación musical, además de contar con las habituales actividades relacionadas con deporte urbano, motor, tattoo, artes escénicas o Street art, entre otras.
Radio 3 ha estado presente en esta nueva edición emitiendo en directo Turbo 3 o El Sótano en sus ediciones de jueves y viernes.
También han pasado por nuestro estudio móvil Perdóname si no vuelvo a casa esta noche, En órbitaBandera Negra, el programa dedicado al mundo del skate y el hardcore de Radio 3 Extra.
Pero el protagonista indiscutible de Mulafest ha sido El Rimadero, que en la primera jornada de noche del festival ha celebrado una fiesta por sus 17 años en antena.
La fiesta de El Rimadero
Dirigido y presentado por Jota Mayúscula, el programa de rap de Radio 3 lleva en antena 17 años y lo ha celebrado con una fiesta aniversario con las figuras de la música urbana nacional.
Mister Rango, Lion Sitte, Kultama, Supernafamacho, Syla, Lasai, Pachamama familia, Guanaco, Jay Hernandez, Duddi Wallace, Xcese, K-ly gee, Nasta y Javier Petaka (Los Pepes), Toscano y Artes han formado parte de una fiesta que podrás escuchar este fin de semana en el horario habitual de El rimadero (en la noche del sábado al domingo, de 00.00 a 2.00h).
Mulafest crece en música
Mulafest Noche, la programación musical de Mulafest, ha tenido otras grandes atracciones este año al margen de esta fiesta. Entre ellas están el músico escocés Hudson Mohawke, los legendarios 2manydjs dj set, el dúo Rhye, la bass music de Mount Kimbie, el barcelonés John Talabot, el joven productor Evian Christ Dj set o la banda británica Is tropical.
Fuera de la programación musical, ha habido un mercado dedicado a nuevos creadores, taller de grafitti, una convención de tatuadores, una exposición de coches custom, circo, acrobacias y una reunión de ilustradores.