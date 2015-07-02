The Groove Girls estrenan el videoclip de "The real one"
- Una de las canciones de su EP homónimo, publicado en 2014
- El grupo madrileño tiene varias fechas cerradas para este verano
The Groove Girls vuelven a estrenar videoclip en Radio 3. Después de haberlas visto hace unos meses en "Running away" hoy presentamos el vídeo que Robeto Montero ha creado para "The real one", otra de las canciones de su EP debut.
Este sexteto, formado en Madrid en 2012, reconoce tener influencias del soul, el funk y el rock. Con su atractiva fusión de estilos acaban de ofrecer un concierto en la cárcel de mujeres de Alcalá Meco y tienen varias fechas de concierto para este verano.
The Groove Girls estarán el 24 de julio estarán en directo El Escorial, el 25 de julio tocarán en Hervás (Cáceres) tras la clausura del festival de cinematografía y opera prima y el 31 de julio estarán en Ciudad Rodrigo.
Ya en agosto, el día 1 repiten en Ciudad Rodrigo y después tocarán el 7 de agosto en Rota y el 8 de agosto en Zahora. El 11 de agosto estarán en las fiestas de San Sebastián y el grupo dirá adiós a un verano de conciertos el 11 de septiembre en las Fiestas de Barajas.
Nuevo disco de The Groove Girls en 2016
Después, en octubre, The Groove Girls se meterán en el estudio para grabar un nuevo disco que esperan estrenar en 2016. Este trabajo será el sucesor del EP homónimo que supuso su debut en 2014.
La banda está compuesta por Guiomar (voz), Isa (batería), Plo (bajo), Vicky (trombón), Hills (saxofón) y María (guitarra), a las que ya puedes ver en este vídeo para "The real one".