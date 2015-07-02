The Groove Girls estrenan el videoclip de "The real one"

The Groove Girls vuelven a estrenar videoclip en Radio 3. Después de haberlas visto hace unos meses en "Running away" hoy presentamos el vídeo que Robeto Montero ha creado para "The real one", otra de las canciones de su EP debut.

Este sexteto, formado en Madrid en 2012, reconoce tener influencias del soul, el funk y el rock. Con su atractiva fusión de estilos acaban de ofrecer un concierto en la cárcel de mujeres de Alcalá Meco y tienen varias fechas de concierto para este verano.

Fotograma del video "The real one" de The Groove Girlsrne

The Groove Girls estarán el 24 de julio estarán en directo El Escorial, el 25 de julio tocarán en Hervás (Cáceres) tras la clausura del festival de cinematografía y opera prima y el 31 de julio estarán en Ciudad Rodrigo.

Ya en agosto, el día 1 repiten en Ciudad Rodrigo y después tocarán el 7 de agosto en Rota y el 8 de agosto en Zahora. El 11 de agosto estarán en las fiestas de San Sebastián y el grupo dirá adiós a un verano de conciertos el 11 de septiembre en las Fiestas de Barajas.