Un festival escondido entre árboles. Llega el Vida a Radio 3

Meter en un entorno natural mágico un cartel de diez parecía una idea perfecta. Tanto como para repetir. Y así va a ser. El festival Vida de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) celebra su segunda edición desde hoy mismo y hasta este domingo. Por supuesto, no nos la vamos a perder ni tú tampoco.

Porque como en su estreno, Radio 3 volverá a estar presente en uno de los festivales más especiales y cuidados del panorama nacional, tanto en cartel como en entorno.

Será el viernes 3 de julio a partir de las 23.00 horas, y el sábdo 4 de julio desde las 22.00. Dos días de programación especial con los comentarios de Ángel Carmona (Hoy Empieza Todo) y Leyre Guerrero (Na Na Na) en los que podrás escuchar en directo a Primal Scream, The War on Drugs, Father John Misty, Woods, Nueva Vulcano, Mourn, Hinds y muchos más. Porque no podremos trasladarte el entorno, pero música no te va a faltar.