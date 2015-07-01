Propera sortida 'La preso II'
- Reportage del periodista de Ràdio Nacional, Climent Sabater
- Guanyador de la XII edició del Premi Periodístic de Seguretat Viària de la Fundació Línea Directa en categoria de ràdio
- Emès a Ràdio 4 l'agost del 2014
El reportatge de Climent Sabater, recull els testimonis de reclusos de la presó de Quatre Camins, a la Roca del Vallès, que hi són per delictes de trànsit. Climent Sabater va compartir un matí a la presó amb ells, la seva educadora i la seva psicòloga, i va assistir a dues sessions dels cursos que fan per millorar la seva conducta al volant.
Aquest reportatge és la segona part d'un primer treball que ja va quedar finalista als mateixos premis en l'edició anterior, i que analitzava l'increment del nombre de presos per delictes de trànsit que hi ha hagut els darrers anys amb participació d'advocats, experts i víctimes. En aquesta segona edició, el reportatge se centra en els mateixos infractors com a protagonistes i va ser emès a Ràdio 4 l'agost del 2014.