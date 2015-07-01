Descarga un capDescarga un capítulo de 'La historia secreta del disco' de Peter Shapiro
- Sexualidad e integración racial en la pista de baile
- Radio 3 te ofrece la descarga gratuíta de un capítulo
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La música disco como estandarte para una auténtica revolución sexual, el glamour entendido como acto de rebeldía. El disco le dio un nuevo sentido a la idea de comunidad al promover la integración racial, sexual y de clase en la pista de baile.
El periodista norteamericano Peter Shapiro rastrea en los orígenes de esta cultura en La historia secreta del disco, publicado por la editorial Caja Negra.
Ahora puedes descargar uno de los capítulos del libro pinchando aquí:http://www.rtve.es/contenidos/documentos/ExtractoCajaNegra.pdf
Sexualidad e integración racial
Desde la lucha por los derechos civiles, el Black Power, la edad dorada del soul, la revolución sexual y la psicodelia. Shapiro nos muestra también las transformaciones surgidas al compás de primitivas cajas de ritmo y sintetizadores que cambiaron el paisaje de la música para siempre.
Nos encontramos con el nacimiento de la cultura del DJ, del remix, y de la discoteca tal y como la conocemos actualment. También recupera el aporte innovador de artistas como Larry Levan, David Mancuso, Giorgio Moroder o Arthur Russell, entre tantos otros, y documenta el surgimiento de clubes emblemáticos como The Loft, Le Jardin o el legendario Paradise Garage que establecieron el canon de lo que conocemos como música y cultura dance.
Peter Shapiro
Peter Shapiro nació en EEUU y vive en Nueva York. Es periodista de rock especializado en música negra. Ha escrito para Spin, Uncut, Vibe y The Wire, entre otras revistas, y publicado los libros The Rough Guide to Hip-hop, The Rough Guide to Soul and R'n'B y Modulations. A History of Electronic Music, Throbbing Words on Sound.