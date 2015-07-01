Descarga un capDescarga un capítulo de 'La historia secreta del disco' de Peter Shapiro

La música disco como estandarte para una auténtica revolución sexual, el glamour entendido como acto de rebeldía. El disco le dio un nuevo sentido a la idea de comunidad al promover la integración racial, sexual y de clase en la pista de baile.

El periodista norteamericano Peter Shapiro rastrea en los orígenes de esta cultura en La historia secreta del disco, publicado por la editorial Caja Negra.

Ahora puedes descargar uno de los capítulos del libro pinchando aquí:http://www.rtve.es/contenidos/documentos/ExtractoCajaNegra.pdf

Sexualidad e integración racial Desde la lucha por los derechos civiles, el Black Power, la edad dorada del soul, la revolución sexual y la psicodelia. Shapiro nos muestra también las transformaciones surgidas al compás de primitivas cajas de ritmo y sintetizadores que cambiaron el paisaje de la música para siempre. Nos encontramos con el nacimiento de la cultura del DJ, del remix, y de la discoteca tal y como la conocemos actualment. También recupera el aporte innovador de artistas como Larry Levan, David Mancuso, Giorgio Moroder o Arthur Russell, entre tantos otros, y documenta el surgimiento de clubes emblemáticos como The Loft, Le Jardin o el legendario Paradise Garage que establecieron el canon de lo que conocemos como música y cultura dance.