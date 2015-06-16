El Día de la Música sonará a MAT MAD en Radio 3

Este sábado 20 de junio Madrid celebrará el Día Europeo de la Música en Matadero. Si lo juntas todo, lo agitas, y le sumas unas cuantas bandas el resultado es Mat Mad. Mat de Matadero y Mad, que no te engañen, de la locura que va a ser.

Un día completo para desayunar, comer, cenar música y celebrarla por todo lo alto que vas a poder vivir con Radio 3. Porque como cada año Radio 3 te propone una programación especial en la que podrás seguir en directo los principales conciertos de la jornada a partir de las 21.00 horas.

Los encargados de poner música a esta celebración serán Enemigos, Ilegales, Corizonas, Kiko Veneno, Jero Romero, Ángel Stanich y Smile. Como teloneros de todos ellos estarán los ganadores del concurso SUB<18: The Ramblings, Aula 11 y The Sharrocks.

Capitán Demo Capitán Demo - La selección SUB rne audio

​Ellos son la cantera de los festivales y tendrán su primera oportunidad abriendo una gran cita este sábado de la mano de Mat Mad y Radio 3.