El Día de la Música sonará a MAT MAD en Radio 3
- El Día Europeo de la Música se celebrará un año más en Matadero Madrid.
- Será este sábado 20 de junio y podrás escucharlo en directo en Radio 3.
- Con los directos de Kiko Veneno, Enemigos, Ilegales, Corizonas y más.
- Con las actuaciones de los ganadores del certámen SUB<18
Este sábado 20 de junio Madrid celebrará el Día Europeo de la Música en Matadero. Si lo juntas todo, lo agitas, y le sumas unas cuantas bandas el resultado es Mat Mad. Mat de Matadero y Mad, que no te engañen, de la locura que va a ser.
Un día completo para desayunar, comer, cenar música y celebrarla por todo lo alto que vas a poder vivir con Radio 3. Porque como cada año Radio 3 te propone una programación especial en la que podrás seguir en directo los principales conciertos de la jornada a partir de las 21.00 horas.
Los encargados de poner música a esta celebración serán Enemigos, Ilegales, Corizonas, Kiko Veneno, Jero Romero, Ángel Stanich y Smile. Como teloneros de todos ellos estarán los ganadores del concurso SUB<18: The Ramblings, Aula 11 y The Sharrocks.
Ellos son la cantera de los festivales y tendrán su primera oportunidad abriendo una gran cita este sábado de la mano de Mat Mad y Radio 3.
Un día dedicado a la cultura musical
Además de los conciertos, dentro de la programación también habrá master class de profesores, actividades específicas para niños con conciertos y talleres de creación, una zona especial de comida con food tracks y un mercado de discos de segunda mano. También habrá tiempo para el encuentro entre profesionales con presentaciones e intercambios del mundo digital relacionados con el sector de la música. Será un espacio dedicado a los nuevos modelos de la industria musical en Factoría Cultural. En la Casa del Lector de Matadero se reunirá una mesa redonda sobre la creación literaria en la música en la que participarán tanto músicos como productores, en colaboración con Radio 3.