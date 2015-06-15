Radio 3 en el Festival Sónar de Barcelona

Del 18 al 20 de junio, Radio 3 te acerca el Festival Sónar de Barcelona. Llevamos ofreciéndote la experiencia única que supone la cita con la música innovadora y el new media art desde los inicios de este evento clave de la capital catalana y este año no podía ser menos. Como cada edición, Siglo 21 se emitirá en directo, el jueves 18 y el viernes 19 de 12 a 13 del mediodía.

El sábado 20 de junio, llega el turno de Bruna, Wooky y Lester, al frente de Lapsus, en directo a partir de las 20 horas.

Pero no son los únicos. Fallo de Sistema, El Laberinto de Henry Saiz, El Gran Quilombo y Mediterráneo realizan sus programas con contenidos especiales del festival durante esos días.

Además, para que tu experiencia sea completa, durante los días que se celebra el Sónar te ofreceremos contenidos audiovisuales exclusivos a través de Radio 3 Extra. Ya sabes. Del 18 al 20 de junio, vive el festival Sonar con Radio 3.