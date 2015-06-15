Different, descubre el Festival de Cine Español en París en Radio 3

Con motivo de la octava edición del Different, Festival de Cine Español en París, El séptimo vicio emitirá toda la semana desde los estudios de France Internacional, en los estudios de la radio pública francesa de La maison de la radio, en la avenida del Presidente Kennedy, a orillas del Sena.

En la edición del martes serÁ un encuentro con una de las grandes leyendas del cine español, José Sacristán que recibirá uno de los más importantes premios desde la capital francesa.

Sacristán presentará la película dirigida por Carlos Vermout, Magical Girl y que en el estreno para Francia recibirá el título de La niña del fuego. "Lo que son las cosas -declara Pepe Sacristán a El séptimo vicio- comencé con Bardem, Berlanga y Azcona y ahora estoy con los directores jóvenes españoles que están protagonizando el uevo momento del cine español, los Javier Revollo, Carlos Vermout, David Pinillos...".

Por El séptimo vicio desde los estudios de la radio francesa pasarán esta semana además del ya citado José Sacristán, Geraldine Chaplin, Carlos Vermout y la presidenta de la asociación cultural que organiza el festival, la actriz española y residente en Fracia, Laura Del Sol.