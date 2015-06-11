Radio 3 te lleva a una ópera flamenca

¿Dispuesto a viajar A través de la luz? El martes 16 de junio, a las 21 horas, Radio 3 te lleva al Teatro Fernán Gómez de Madrid para vivir una experiencia donde la vanguardia, el flamenco, el surrealismo y la lucha entre la vida y la muerte se juntan en un espectáculo compuesto y dirigido por Fernando Vacas (Flow, Prin´lalá)

A través de la Luz. Una ópera flamenca cuenta con la música de Vallellano (Vacas) & The Royal Gypsy Orchestra con los los gitanos de Howe Gelb (Juan F. Panki y Lin Cortés), la cantante Cristina Pareja, la violinista Eles Bellido, el guitarrista flamenco Javi Navarro y la bailaora Rosario Vacas, además de los samples de Alberto Malalengua.

En tres movimientos precedidos de una obertura, esta “ópera” cuenta una historia basada en una experiencia real en la que los miedos a la muerte, el sonido del vacío, la existencia de una luz y la vuelta a la vida son los protagonistas tomando como referentes artísticos Einstürzende Neubauten, Lorca, los surrealistas franceses, Val del Omar, Julio Romero de Torres y David Lynch, entre otros.

En directo a partir de las 21 horas de este martes 16, te llevamos “A través de la luz” desde el Teatro Fernán Gómez.