Celebramos el 30 aniversario del Tratado de Adhesión a la CEE

Con motivo del trigésimo aniversario del Tratado de Adhesión de España y Portugal a la Unión Europea, Radio Exterior de España emite este viernes, entre las 12:05 y las 13:00 (10:05-11:00 Tiempo Universal Coordinado), un programa especial de Europa Abierta.

Dicho programa será emitido también, de manera simultánea, a través de Radio 5.