Celebramos el 30 aniversario del Tratado de Adhesión a la CEE
- Programa especial de Europa Abierta
- Por Radio Exterior de España y Radio 5
- Viernes 12, a las 12:05 (10:05 UTC)
RTVE.es
Con motivo del trigésimo aniversario del Tratado de Adhesión de España y Portugal a la Unión Europea, Radio Exterior de España emite este viernes, entre las 12:05 y las 13:00 (10:05-11:00 Tiempo Universal Coordinado), un programa especial de Europa Abierta.
Dicho programa será emitido también, de manera simultánea, a través de Radio 5.