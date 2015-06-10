Radio 3 en Liverpool con Maika Makovski y los alumnos del intercambio LIPA-AIE

Maika Makovski es un animal. Se nota en sus canciones, en sus conciertos, en su expresión al afinar la guitarra y en el brillo que desprenden sus ojos al dejar salir una sola nota.

Lo que no sabíamos es que este animal también puede ser dócil y bondadoso cuando se trata de transmitir la esencia de sus canciones a un puñado de chavales (léase aquí músicosdeprimeracategoría) que, durante una semana, han sido su banda de apoyo.

Como ejemplo, aquí tienes una actuación eléctrica de "No news".

Zona Extra Maika Makovski & LIPA - No news (directo) rtve play

Gracias a la Socieda de Artistas (AIE), Maika Makovski ha sido la protagonista del 16º intercambio con LIPA (Liverpool Institute for Performing Arts), la escuela de artes auspiciada por Paul McCartney.

Desde allí, Radio 3 ha sido testigo de los ensayos, los primeros conciertos y la relación que se ha establecido entre la artista mallorquina y un grupo de estudiantes que, con poco más de 20 años, se preparan para ser músicos profesionales.

Hoy empieza todo Hoy empieza todo con Marta Echeverría - Especial desde Liverpool: LIPA - 29/05/15 rne audio

Nuestro paso por Liverpool empezó con la emisión de un especial Hoy empieza todo conducido por José Manuel Sebastián y Paula Quintana. Con las actuaciones de un profe de la escuela (Eddie Lundon, de China Crisis), antiguos alumnos -ya ilustres- de LIPA (All We Are) y la primera prueba de fuego de Maika junto a los alumnos de LIPA: en acústico y bien pronto por la mañana.

También le acompañamos (de la mano del equipo de Atención Obras de La2 de TVE) en un paseo por la escuela y a sus conciertos en Liverpool y en Manchester, preludio de la gira que después les ha llevado a tocar en cuatro ciudades españolas.

Atención obras Atención obras - Liverpool Institute for Performing Arts Ver ahora

Mientras prepara la grabación de su próximo disco, que empezará en otoño de 2015, Maika Makovski le ha dado una segunda vida a las canciones de Thank you for the boots (2012, su último disco hasta la fecha) y otros éxitos de su carrera como la espectacular "Lava love" (de su disco homónimo de 2012) o la enérgica "Body" (incluida en Desaparecer, publicado en 2011).

El año que viene, más Liverpool, más Cavern, más Macca y más música española en los instrumentos de LIPA.