El Real Jardín Botánico de Madrid, escenario único para un especial Radio 3 en acústico con L.A.

¿Te imaginas el concierto de una de tus bandas favoritas mientras se oye, de fondo, el canto de los pájaros y su revoloteo? ¿Puede haber un momento más especial que ese? Radio 3 va a conseguir que ese sueño se haga realidad con un directo único, desde un escenario único: L.A. en el Real Jardín Botánico de Madrid.

La cita se celebrará el martes, 9 de junio, durante la hora de Turbo 3, a las 18.00 horas. Tendremos en directo a Luis A. Segura interpretando en acústico y, esta vez sí, en un marco incomparable, las canciones del nuevo disco de L.A. 'From The City To The Ocean Side'.

No te llevaremos al otro lado del océano pero vivirás un concierto irrepetible, en uno de los escenarios más bellos de la ciudad. Julio Ródenas (Turbo 3) y Virginia Díaz (180 grados) estarán allí para comentar la experiencia y para que no te pierdas ni un detalle.

La entrada es gratuita mediante invitación. Abrimos puertas a las 17.00 horas, será entonces cuando empecemos a repartir las invitaciones con las que podrás acceder al recinto del Real Jardín Botánico. En cuanto la tengas puedes dirigirte hacia La Glorieta De Los Plátanos, el número 15 del plano del Jardín Botánico que puedes consultar en la parte izquierda de esta noticia. Allí tendrá lugar el concierto. ¡Te esperamos!