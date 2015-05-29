Especial 'Café del sur' desde Casa de América

Desde el Salón de Embajadores de la Casa de América de Madrid un programa especial dedicado al tango. Con ironía, sarcasmo, humor, acompañado por un repertorio original de grabaciones históricas, entre ellas algunas cintas exclusivas con la voz del propio Jorge Luis Borges improvisando algunos tango cantando a capela, vamos a descubrir a ese gran desconocidO que es el tango, uno de los mitos más populares del siglo XX latinoamericano, recientemente declarado patrimonio inmaterial de la Humanidad de la Unesco.

¿Cuál es el pasado, el presente y, sobre todo, el futuro de ese género musical nacido a finales del siglo XIX en la cuenca del Río de la Plata, que no deja de conquistar a millones de personas en todo el mundo?

La cara oculta de uno de los grandes mitos musicales del siglo XX como nunca se la contaron… en RADIO 3.