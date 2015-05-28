L'altra ràdio - Resultats del concurs FantàsTIC 2015, convocat per L'altra ràdio de Ràdio 4
- Categoria General
- Primer premi: Jofre Milà i Sampera, 24 hores per al final
- Categoria d’Educació Secundària Obligatòria
- Primer premi: Escola Josep Tous de Barcelona. Ginebra Castillo Solà per Ningú sap qui soc
El concurs de microrelats de ciència-ficció relacionats amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), FantàsTIC 2015, convocat pel programa L’altra ràdio de Ràdio 4 (altraradio.cat), amb motiu del seu 35è aniversari, i la Mandarina de Newton amb el suport de la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia ja té guanyadors.
El concurs va rebre 40 participacions. En la Categoria General es van rebre 7 treballs i en la d’Educació Secundària Obligatòria, 33. Els centres educatius que van participar van ser: Bell-lloc del Pla (Girona), MM. Concepcionistes (Barcelona), Institut La Sadeta (Barcelona), Escola Josep Tous (Barcelona). Els organitzadors agraeixen a tots la seva participació.
El jurat format per Irene Lapuente, fundadora de la Mandarina de Newton, Pitu Martínez, responsable de la formació TAC del Departament d'Ensenyament, i Cinto Niqui, director de L’altra ràdio, el dia 17 de maig de 2015, van acordar guardonar les següents obres.
Categoria General
Primer premi: Jofre Milà i Sampera, 24 hores per al final, amb 13 vots.
Finalista: Paula Gallego, Decisions, amb 12 vots.
Categoria d’Educació Secundària Obligatòria
(En segona votació)
Primer premi: Escola Josep Tous de Barcelona. Ginebra Castillo Solà per Ningú sap qui soc, amb 14 vots.
Finalista: Escola MM Concepcionistes de Barcelona. Sofía Zaragoza, Sara Iniesta i Paloma Pouplana per Innocència, amb 12 vots.
Categoria d’Educació Primària cicle superior.
Deserta.
Les dues obres guanyadores, adaptades radiofònicament, seran emeses per Ràdio 4, el mes de juny de 2015, junt a la peça radiofònica Isafer, de l’escriptor Jordi de Manuel, creada especialment amb motiu de la convocatòria del FantàsTIC 2015.
Els guanyadors rebran els següents premis.
Categoria General: una estació meteorològica, sense fils, model W-8682 MK II, cedida per Astroradio. Lot de llibres de l’Editorial Pagès, seleccionats per la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia.
Categoria d’Educació Secundària Obligatòria. El centre educatiu rebrà 5 Kano kits, gentilesa del programa mSchools de la Fundació Barcelona Mobile World Capital. Un lot de llibres de l’Editorial Pagès, seleccionats per la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia.
L’altra ràdio (www.altraradio.cat), de Ràdio 4. Magazín de la cultura audiovisual, dirigit i presentat per Cinto Niqui, que en aquesta temporada compleix els 35 anys en antena. S’emet cada dijous de 22:05 a 23 hores i els diumenges a les 24 hores (dilluns a les 00 hores). El programa ha rebut diverses distincions: Premi Salvador Escamilla, al millor programa de la ràdio pública catalana, concedit per l’Academia de las Artes y las Ciencias Radiofónicas de España (AER), el 2013. Premi Excel•lència 2010 als mitjans de comunicació (ràdio), atorgat pel Col•legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunicació de Catalunya (COETTC). Menció Honorífica en els 5ns Premis Ràdio Associació de Catalunya, el 2005. Premi Connexió dels anys 2000 i 2006, concedits per la Federació Catalana d'Empresaris Instal•ladors de Telecomunicacions (FECEMINTE). Premi APEI 1999, de l’Associació Professional Espanyola d'Informadors de Premsa Ràdio i Televisió. Premi de la Fundació Rafael Peris a la millor iniciativa cultural de la radiodifusió professional del 1995.