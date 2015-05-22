'Oeste' de Pureza Canelo con música inspirada por Gerardo Diego en 'La hora azul'

Un libro que llamo mi oeste. Arrastro bocado perturbador y hermoso, como ese tenue acordeón que pasa por tu puerta en la madrugada y acompaña.

(Oeste, Pureza Canelo, Pre Textos Poesía 2013)

Este lunes 25 de mayo, visita 'La hora azul' Pureza Canelo (Cáceres, 1946). Escritora que "vive y respira muy joven para la poesía", dirige además la Fundación Gerardo Diego, desde 1999.

La poesía de Pureza Canelo -que irrumpió en el panorama poético con la obtención del Premio Adonais en 1979- está repleta de sonidos reales y metafóricos, simbólicos.

Sonidos y música en la obra de Pureza Canelo En su poesía, como se cuenta en la introducción de la antología Poética y poesía (Fundación Juan March, 2008), escuchamos "campanas" de pueblo, "tambores, alguna trompeta, alguna guitarra, muchas flautas" y "algún que otro acordeón". Este lunes, en 'La hora azul’, nos contará los temas que inspiran su último poemario, Oeste, y qué significa ese punto cardinal que aparece constantemente mencionado en los versos de este libro. Con ella, estará como es habitual cuando hablamos de poesía, el escritor y periodista Javier Lostalé, encargado de ponernos al día poéticamente en 'La hora azul'.