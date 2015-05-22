'Oeste' de Pureza Canelo con música inspirada por Gerardo Diego en 'La hora azul'
- Escritora y directora de la Fundación Gerardo Diego
- Visita Radio Clásica este lunes a partir de las 22 h.
- Junto a Javier Lostalé presenta 'Oeste' su último poemario
- Música inspirada por la Biblioteca Gerardo Diego
Un libro que llamo mi oeste. Arrastro bocado perturbador y hermoso, como ese tenue acordeón que pasa por tu puerta en la madrugada y acompaña.
(Oeste, Pureza Canelo, Pre Textos Poesía 2013)
Este lunes 25 de mayo, visita 'La hora azul' Pureza Canelo (Cáceres, 1946). Escritora que "vive y respira muy joven para la poesía", dirige además la Fundación Gerardo Diego, desde 1999.
La poesía de Pureza Canelo -que irrumpió en el panorama poético con la obtención del Premio Adonais en 1979- está repleta de sonidos reales y metafóricos, simbólicos.
Sonidos y música en la obra de Pureza Canelo
En su poesía, como se cuenta en la introducción de la antología Poética y poesía (Fundación Juan March, 2008), escuchamos "campanas" de pueblo, "tambores, alguna trompeta, alguna guitarra, muchas flautas" y "algún que otro acordeón".
Este lunes, en 'La hora azul’, nos contará los temas que inspiran su último poemario, Oeste, y qué significa ese punto cardinal que aparece constantemente mencionado en los versos de este libro.
Con ella, estará como es habitual cuando hablamos de poesía, el escritor y periodista Javier Lostalé, encargado de ponernos al día poéticamente en 'La hora azul'.
La música suena desde la biblioteca...
Con los dos, recordaremos también la figura de Gerardo Diego "amador deleitante" de músicas. Como pianista, crítico, articulista, ensayista, redactor de programas de mano, o colaborador de RNE, el poeta jugó un importante papel en el mundo musical de su tiempo, coleccionó un gran número de libros y partituras.
La Fundación Juan March dedicó un ciclo de conciertos bajo el título 'Música para Gerardo Diego' en 1990.
Ese material conservado por la Biblioteca de Gerardo Diego, es un interesantísimo fondo desde el punto de vista musicológico e historiográfico.
La música que escucharemos este lunes estará pues inspirada por algunos de los autores por los que se interesó Gerardo Diego. Compositores como Meyerbeer, Prokofiev o Joaquín Rodrigo, sobre los que encontramos numerosas referencias (biografías, estudios sobre su obra, apuntes del poeta en programas de mano) en la Biblioteca de Gerardo Diego.