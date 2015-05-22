Thierry Frèmaux, jefe de Cannes, en exclusiva para Radio 3

Thierry Frèmaux acudirá el viernes a los estudios de Radio France, con motivo del décimo aniversario del comienzo de las transmisiones de El séptimo vicio desde el Festival de Cine de Cannes.

Thierry Frèmaux es el Director Delegado del festival más importante del mundo, las peticiones y entrevistas le vienen de todas partes del planeta y él es el gran maestro de ceremonias de una cita que mima y cuida pasión y no delega nada de todas sus responsabilidades. Es tradicional que el cine español piense que Cannes no le ama y llora y denuncia que es legendaria esta marginación o segregación contra el cine español.

Llevaremos esta queja a Frèmaux y algunas de las críticas vertidas desde El séptimo vicio y desde los medios periodísticos franceses, especialmente el Diario Liberación.