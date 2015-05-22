Thierry Frèmaux, jefe de Cannes, en exclusiva para Radio 3
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Thierry Frèmaux acudirá el viernes a los estudios de Radio France, con motivo del décimo aniversario del comienzo de las transmisiones de El séptimo vicio desde el Festival de Cine de Cannes.
Thierry Frèmaux es el Director Delegado del festival más importante del mundo, las peticiones y entrevistas le vienen de todas partes del planeta y él es el gran maestro de ceremonias de una cita que mima y cuida pasión y no delega nada de todas sus responsabilidades. Es tradicional que el cine español piense que Cannes no le ama y llora y denuncia que es legendaria esta marginación o segregación contra el cine español.
Llevaremos esta queja a Frèmaux y algunas de las críticas vertidas desde El séptimo vicio y desde los medios periodísticos franceses, especialmente el Diario Liberación.
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Pero antes de Thierry Frèmaux, El séptimo vicio sitio ha parado en el cine colombiano, con la dedicación de dos películas muy importantes del país de Gabriel García Marquez, Alias María, dirigida por José Luis Rugeles y rodada en la selva colombiana, muestra un aspecto inédito de la violencia en el país.
Gran trabajo con guerrilleros colombianos que trabajan como actores a las ordenes de Chepe, pseudónimo de Rugeles. Y otro de los invitados en este séptimo vicio es Ciro Guerra, autor de La sombra del caminante y Los caminos del viento, acaba de presentar en Cannes, El abrazo de la serpiente, probablemente la obra maestra del director colombiano, rodada e blanco y negro en la Amazonía colombiana tiene imágenes realmente espectaculares.
A la hora del balance, aunque aún quedan películas en competición, la favorita de todos los críticos es Carol de Todd Haynes. Como en Radio 3 nos gusta un poquito más el riesgo nos inclinaríamos más por la película húngara El hijo de Saúl y, sobre todo, dos películas que vienen de China, la de Jia Zhangkee y la película de género del taiwanés Hou Hsiao Hsien, una deliciosa película de artes marciales, de amor y de intriga.